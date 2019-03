Die Aktie der Deutschen Bank ist nach Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi eingebrochen. Nach Fusionsgerüchten und neuen Berichten über die Verwicklung in einen neuen Geldwäsche-Skandal rückt ein Thema in den Hintergrund. Dabei dürfte es insbesondere langjährige Aktionäre von Deutschlands größter Bank interessieren. Und wird spätestens am 22. März hochkochen.

