Paukenschlag beim FC Bayern: Wie heute an die Öffentlichkeit durchsickert, wird BMW (WKN: 519000) spätestens 2025 beim FC Bayern München einsteigen und sticht damit den VW-Konzern (WKN: 766403) aus, der via Audi bisher als Großsponsor der Bayern in Erscheinung trat. BMW wird den 8,33%-Anteil an der FC Bayern München AG von Audi (WKN: 675700) übernehmen und den Verein als "exklusiver Autopartner" begleiten.

Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf den mit der Sache vertrauten Edmund Stoiber. BMW lässt sich das Paket insgesamt 800 Millionen Euro kosten. Details zur Größe der Sponsoringaufwands wurden nicht bekannt. Dabei wäre interessant zu erfahren, welche Summe BMW für das Sponsoring ausgibt und auf welcher Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...