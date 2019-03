Halle (ots) - Prekäre Beschäftigungen in der Paketbranche haben Ausmaße angenommen, die längst schärfere Instrumente nötig machen. Deshalb braucht es die von Altmaier abgelehnte, aber von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geforderte Einführung der Nachunternehmerhaftung: Ein Paketdienst muss seine Subunternehmer vertraglich dazu verpflichten, sich gesetzeskonform zu verhalten. Das wird den harten Wettbewerb in der Branche bremsen. Für die Verbraucher bedeutet dies wohl: Kostenlose Lieferungen nach Hause wird es dann kaum noch geben. Doch der Schutz vor Ausbeutung sollte uns das wert sein.



