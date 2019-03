-------------------------------------------------------------- Zur Website http://ots.de/TftOPW --------------------------------------------------------------



Berlin/Gütersloh (ots) -



Sperrfrist: 07.03.2019 23:55 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



- Querverweis: Eine Kurz- sowie eine Langversion liegen in der digitalen Pressemappe zum Download vor und sind unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



PRESSEMITTEILUNG ZUR 14. VERLEIHUNG "MESTEMACHER PREIS SPITZENVATER DES JAHRES" 2019



Zweimal 5.000 Euro für zwei Spitzenväter Einmal 2.500 Euro für einen Sonderpreisträger



Zur Förderung der Männeremanzipation würdigt das Familienunternehmen Mestemacher zum 14. Mal moderne Männer, die sich als Väter mit großem Engagement für ihre Kinder einsetzen und ihrer Partnerin den Rücken freihalten, damit diese in ihrem Beruf vorankommen kann.



"Spitzenväter boomen! Dieses Resümee ziehe ich nach 14 Jahren Projekterfahrung und Auswertung der Empfehlungsunterlagen. Immer mehr Väter erziehen gleichberechtigt Kinder, erledigen Hausarbeit und fördern die Karriere der Partnerin.", betont die Initiatorin des Gleichstellungspreises, Prof. Dr. Ulrike Detmers.



Schirmherrin ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey.



Das Fachministerium übernimmt seit der ersten Verleihung des Väterpreises im Jahr 2006 die Schirmherrschaft. Das aktuelle Grußwort der Schirmherrin Dr. Franziska Giffey zur 14. Verleihung im Jahr 2019 kann von der Website www.mestemacher.de ab Donnerstag, 7. März 2019, 24:00 Uhr, heruntergeladen werden.



Wer sind die Spitzenväter des Jahres 2019? Welche vorbildhaften Leistungen zeichnen sie aus? Darüber erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten der Pressemitteilung.



Wer ist Sonderpreisträger des Jahres 2019? Welche besonderen Ziele und Merkmale charakterisieren den Sonderpreisträger? Auch darüber erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten.



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Initiatorin und Projektleiterin Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres



Gesellschafterin Mitglied Geschäftsführung Sprecherin Mestemacher-Gruppe Tel.: 05241 8709-68 E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de