Das panomorphEYE Development Kit für die komplett intelligente Bildverarbeitung ist jetzt im Rahmen des Mobile World Congress zum Promotionspreis erhältlich

Immervision, der in Montreal ansässige Entwickler von patentierter Weitwinkelobjektiv- und Bildgebungstechnologie, gab heute einen Aktionspreis für das panomorphEYE Development Kit zum Mobile World Congress 2019 bekannt. Das Angebot ist online unter https://store.immervision.com mit dem Coupon-Code MWC2019 bis zum 1. März 2019 erhältlich.

Das panomorphEYE Development Kit kann mit Robotern, Drohnen, Autos, Geräten oder jeder beliebigen Host-Plattform verbunden werden, sodass Sie die nächste Generation von Smart- Vision-Lösungen entwickeln können.

Das Set enthält drei Ultraweitwinkel-Panomorph-Kameras, die kalibriert sind, um 2D-hemisphärische, 3D-stereoskopisch-hemisphärische oder 360 x 360 sphärische Erfassung und Betrachtung der Umgebung zu ermöglichen. Jede Kamera hat ein Sichtfeld von mehr als 180° und alle drei Kameras und andere Sensoren sind alle innerhalb des Socionext Milbeaut Image Processor M12MO synchronisiert.

PanomorphEYE ist eine USB-verbundene Smart-Kamera (UVC-konform) mit der Data-In-Picture-Technologie von Immervision, sodass jeder Videoframe die Datenfusion von Sensoren wie IMU und GPS für eine verbesserte Wahrnehmung und ein gesteigertes Umgebungsbewusstsein liefert. Das datenreiche Video liefert mehr kontextuelle Informationen für KI und neuronale Netze, Computer Vision und SLAM-Algorithmen, erhöht das Szenenverständnis, verringert Fehlerkennungen und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung.

Einige Anwendungsbereiche umfassen:

Automobil

Roboter

IoT

Maschinelles Sehen und Lernen

KI und XR

Intelligente Brille

Wearables

Luft-, Boden- und Marinedrohnen

Haushaltsgeräte

Sicherheit

Medizintechnik

"Zusammen mit Socionext haben wir dieses Kit speziell entwickelt, um eine neue Generation von Entwicklern mit Tools zu inspirieren, die sie bei der Umsetzung ihrer Kreativität unterstützen", sagt Alessandro Gasparini, Executive Vice President und Chief Commercial Officerbei Immervision.

Über Immervision

Immervision integriert intelligente Bildverarbeitung in jedes Gerät. Wir entwickeln Weitwinkelobjektive mit erhöhter Auflösung, um mehr zu sehen, und AI-fähige Bildverarbeitung, um intelligenter zu sehen. Einsatzbereiche unserer Technologie sind intelligente professionelle Anwendungen, Konsumgüter, die Automobilindustrie, Robotik, Medizin und weitere Branchen. Die Bildverarbeitung der Schlüssel, um die Umwelt zu verstehen und zu sichern und die Welt zu unterhalten und zu informieren. Immervision passt seine Technologien ständig an und lizenziert sie an Komponentenhersteller, OEM- und ODM-Kunden in der Bildverarbeitungsbranche.

www.immervision.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190307005947/de/

Contacts:

Immervision

Angus Mackay

angus.mackay@immervision.com

+1 514 985 4007 ext. 3037