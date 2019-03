"Handelsblatt" zum Weltfrauentag:

"Die fadenscheinigen Argumente in den Geschäftsberichten (die Zielgröße "wahre" den aktuellen Stand) sind der blanke Hohn. In jedem anderen Bereich setzen sich Managements strategische Ziele und kämpfen darum, diese auch zu erreichen. Nur bei der Gleichstellung gelten offenbar andere Business-Gesetze. Das belegt auch der armselige Fall der Online-Modeplattform Zalando, die bei der Erweiterung ihres Führungsgremiums nicht mal versuchte anzutäuschen: Für die gesuchte Rolle habe es keine Kandidatin gegeben, lautete die schlichte Behauptung für die 100-Prozent-Männerdomäne. Es ist also mehr als angemessen, wenn Bundesfrauenministerin Giffey nun für jene Firmen hohe Bußgelder vorsieht, die weiterhin mit einer Nullnummer durchkommen wollen. Unzeitgemäße Unternehmen verdienen drastische Sanktionen."/DP/jha

