Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BAC: Verizon am 7.3. 1,11%, Volumen 71% normaler Tage , XONA: Exxon am 7.3. 1,11%, Volumen 123% normaler Tage , NKE: Nike am 7.3. 0,15%, Volumen 67% normaler Tage , MMM: 3M am 7.3. -1,45%, Volumen 146% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 7.3. -1,51%, Volumen 88% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 7.3. -2,14%, Volumen 166% normaler Tage , Dow Jones: -0,78% Aktie Symbol SK Perf. Verizon BAC 56.300 1.11% Exxon XONA 80.160 1.11% Nike NKE 85.260 0.15% 3M MMM ...

