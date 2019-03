Männedorf, Schweiz, und Germantown, Maryland, Hilden, Deutschland, 8. März 2019 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) und QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA), ein weltweit führender Anbieter von "Sample to Insight"-Lösungen für die molekulare Diagnostik und Life Sciences, gehen eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der Probenverarbeitung für den Diagnosetest QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) von QIAGEN durch Nutzung des Laborautomatisierungssystems Fluent von Tecan für die Aliquotierung von Proben für den optionalen Lithium-Heparin-Einrohr-Workflow ein. Die Division Life Sciences Business von Tecan wird die Labore dabei direkt mit den Fluent-Geräten beliefern.

Die Tests der vierten Generation von QIAGEN, QuantiFERON-TB Gold Plus, sind der moderne Goldstandard zum Nachweis latenter Tuberkulose (TB) und basieren auf der weltweit führenden IGRA-Technologie (Interferon-Gamma Release Assay) von QIAGEN.

QuantiFERON-TB Gold Plus bietet unter allen verfügbaren Screeningtests auf latente TB den flexibelsten Workflow. Dank der effizienten Entnahme mit Einzelröhrchen können Blutproben bei umfangreichen Screeningprogrammen lokal beim Patienten entnommen, ins Labor transportiert und dort bis zu 53 Stunden später verarbeitet werden.

Die beiden Seiten arbeiten gemeinsam an der Optimierung einer Lösung zur Standardisierung und Automatisierung der manuellen Liquid-Handling-Schritte bei der Aliquotierung von Proben. Mit dem leistungsstarken Automatisierungssystem Fluent kann der zeitliche Aufwand erheblich reduziert und die Handhabung vereinfacht werden. Konsistente präanalytische Methoden verringern zudem die Anzahl der Verarbeitungsfehler und Schwankungen. Front-End-Automatisierungslösungen ermöglichen Laboren die effiziente Automatisierung der Entnahme mit Einzelröhrchen für QuantiFERON-Tests, was für mehr Effizienz im Labor sorgt und die Blutentnahme für die Patienten zudem angenehmer macht.

"Wir freuen uns, die Automatisierung der präanalytischen Probenvorbereitung für QuantiFERON-TB Gold Plus in Zusammenarbeit mit Tecan, einem führenden Anbieter erstklassiger Liquid-Handling-Technologien, für unsere Kunden zu optimieren", so Thierry Bernard, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN N.V. "Der automatisierte Workflow birgt das Potenzial für eine weltweite Einführung und kann besonders in klinischen Märkten, die zunehmend auf die Testversion zur Entnahme mit Einzelröhrchen setzen, die Wirtschaftlichkeit von Laboren entscheidend verbessern und die Handhabung der QuantiFERON-TB-Technologie vereinfachen."

Dr. Klaus Lun, Executive Vice President und Leiter der Division Life Sciences Business bei Tecan, erklärte: "Die Vision von Tecan ist es, den Arbeitsalltag aller Labore rund um den Globus zu vereinfachen. Daher freuen wir uns sehr, mit QIAGEN zusammenzuarbeiten, einem führenden Anbieter im wichtigen Bereich der Erkennung latenter TB, um noch mehr Laboren durch die Automatisierung mühsamer manueller Schritte zu einer höheren Produktivität und einer geringeren Zahl an Verarbeitungsfehlern zu verhelfen."

Über Tecan

Disclaimer: Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Konfigurationen des Laborautomatisierungs-systems Fluent sind weder bei der FDA registriert oder gelistet noch CE-IVD-zertifiziert. Sie sind erst nach Abschluss der Entwicklungs- und aller erforderlichen Zulassungsaktivitäten auf dem Markt verfügbar.

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2017 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 548 Mio. (USD 560 Mio.; EUR 494 Mio.). Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com

