Anleger warten am Freitag auf neue Signale im Handelsstreit zwischen China und den USA. Außerdem stehen am Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten an. Was die Märkte am Freitag bewegt.

Der Vortag stand an der Börse ganz im Zeichen der Geldpolitik. Erst nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitischen Beschlüsse bekanntgegeben hatte, kam richtig Bewegung in den Markt. Anleger zeigten sich eher enttäuscht und ersetzen Aktien in ihrem Depot. Das ließ den Dax um 0,6 Prozent auf 11.517 Punkte fallen und belastete auch die Indizes in den USA.

Derart richtungsweisende Entscheidungen sind am letzten Tag der Woche nicht zu erwarten. Europas größter Versicherer, die Allianz, legt den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor, wobei Umsatz und Gewinn der einzelnen Sparten schon vor längerer Zeit veröffentlicht worden sind. Auf Konjunkturseite richten Anleger ihren Blick auf neue Arbeitsmarktindikatoren aus den USA.

1 - Vorgaben aus den USA

EZB-Chef Mario Draghi hat Börsianer am Donnerstag mit düsteren Aussichten für die Konjunktur in der Euro-Zone vergrault. Er prognostizierte nicht nur eine deutliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums, sondern verschob auch die Zinswende auf mindestens 2020. Zudem beschloss die EZB Geldspritzen für die Banken. Dies drückte nach den Börsen in Europa auch die Wall Street ins Minus.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 25.471 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,8 Prozent ein und stand zum Schluss bei 2748 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 7241 Punkte nach.

"Die EZB ist der Ansicht, dass der Wirtschaft mit billigeren Krediten unter die Arme gegriffen werden muss. Das passiert nur, wenn es Probleme gibt, wenn das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt", sagte der Chef-Marktanalyst von Spartan Capital Securities, Peter Cardillo. Möglicherweise müsse auch die US-Notenbank Fed länger still halten als sie derzeit anpeilt.

2 - Handel in Asien

Die düsteren Konjunkturaussichten haben am Freitag auch Asiens Aktienmärkte ins Minus ...

