The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD EQ00 EQU EUR Y

CA TRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL EQ00 EQU EUR Y

CA TRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD EQ00 EQU EUR Y

CA DS2T XFRA MHY673051055 PERFORMANCE SHIPP. 10/17 EQ01 EQU EUR N

CA 2XD XFRA US65342K1051 NEXTDECADE CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2RJ XFRA US71948P1003 PHUNWARE INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 2RY XFRA VGG2161P1080 CHINA SXT PHARMAC.DL-,001 EQ01 EQU EUR N