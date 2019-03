The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DAF93 WI BANK HESS IS.19/39 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AG18 DZ BANK CLN E.9625 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0SS30 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3Y29 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y37 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YY9 LB.HESS.THR.CARRARA03C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12775 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0LM8 LAND NRW MTN.LSA R.1476 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0LN6 LAND NRW MTN.LSA R.1477 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013408960 BFCM 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US524660AZ09 LEGGETT+PLAT 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US58933YAU91 MERCK + CO. 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US58933YAX31 MERCK + CO. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US717081EV18 PFIZER 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1959288868 BOC (PAR) 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1959337236 KATAR 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1959337582 KATAR 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1959337749 KATAR 19/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1962543820 AB SAGAX 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1962554785 SAINT-GOBAIN 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1962571011 SAINT-GOBAIN 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1962595895 ASB FIN.(LD) 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 9GL XFRA CA38109W1095 GOLDEN LEAF HLDGS O.N. EQ00 EQU EUR N

CA TRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD EQ00 EQU EUR Y