FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.177 EUR

HVJR XFRA LU0868163691 DWS STRATEGIC BALANCE LD 0.420 EUR

FKNY XFRA LU0198959040 DWS ESG MUL.ASSET DYN. FD 3.510 EUR

DWSU XFRA LU0193173159 DB PM COMFORT-BALANCE U 0.500 EUR

DWSW XFRA LU0193173233 DB PM COMFORT-WACHSTUM U 0.760 EUR

6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 0.044 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD 0.178 EUR

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.027 EUR

17W XFRA AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL LTD 0.009 EUR

FF95 XFRA LU0740822977 DWS I.-GERMAN EQUITIES LD 1.820 EUR

HVJA XFRA LU0363470237 DWS I.-GL.INFRASTR. LD 5.810 EUR

FP7V XFRA LU0507266061 DWS.I.-TOP DIVIDEND LD 4.580 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.265 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.818 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.221 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.292 EUR

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.524 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.128 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.340 EUR

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.141 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.301 EUR

FGM1 XFRA LU0989117667 DWS MULTI OPPORTUNIT.LD 0.400 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.130 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.265 EUR

FP7N XFRA LU0599946976 DWS CON.KALDEMORGEN LD 0.890 EUR

FKN6 XFRA LU0781237705 DWS INV.II-EUR.TOP DIV.LD 4.410 EUR

2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.336 EUR

5NN XFRA DK0060580512 NNIT A/S NAM. DK 10 0.348 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.442 EUR

WXIG XFRA DE000DWS0XF8 FOS RENDITE U.NACHHALTI.A 0.800 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.359 EUR