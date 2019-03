FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI

XFRA DE000HLB3AB7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/16 0.001 %

F1P XFRA TH0961010Y12 TTW PCL -FGN- BA 1 0.008 EUR

ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.020 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.345 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.221 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.442 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.177 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.177 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.097 EUR

F1P2 XFRA TH0961010R11 TTW PCL -NVDR- BA1 0.008 EUR

EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.083 EUR

EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.071 EUR

EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.050 EUR

EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.020 EUR

EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.035 EUR

EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.053 EUR

EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.110 EUR

EL4J XFRA DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC 0.580 EUR

EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.398 EUR

EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 0.250 EUR

EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.050 EUR

EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.130 EUR

MVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG NA O.N. 0.900 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.329 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.053 EUR

UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.310 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.009 EUR

OXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.093 EUR

IDG XFRA AU000000IMD5 IMDEX LTD 0.005 EUR

I8MA XFRA US8291601008 SIMS METAL MGMT LTD. ADR 0.145 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.097 EUR

C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.460 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.106 EUR