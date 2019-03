Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 150 auf 137 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe das wahrscheinlich beste Zahlenwerk in der Branche zum Schlussquartal 2018 vorgelegt, rechne aber mit einem herausfordernden Jahr 2019, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnschätzungen gesenkt, da die Endmärkte des Unternehmens schwieriger seien als ursprünglich von ihm erwartet./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

