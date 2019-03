Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,425 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2019 (Record date: 29. März 2019). Seit 117 Jahren wird bereits ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,70 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 60,03 US-Dollar (Stand: 7. März 2019) entspricht ...

