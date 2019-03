Seit langem zahlen wieder alle 30 DAX-Unternehmen eine Dividende. Lohnt es sich, vor dem Zahlungstermin in den Markt einzusteigen?



Dividenden für 2018 - oft ein Trostpflaster angesichts hoher Kursverluste. Doch nicht überall. Wann steigt man denn in den Markt ein, um Dividenden zu erhalten? Und warum bekommt man für Zertifikate keine Dividende? Fragen an Matthias Hüppe von der HSBC von Antje Erhard.