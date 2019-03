Gelingt den Bullen das, was ihnen an fast jedem Freitag in diesem Jahr gelungen ist, nämlich die Märkte nach oben zu treiben? Heute sieht es aber eher nicht danach aus: Chinas Zahlen zu den Exporten und Importen katastrophal, das nährt die Sorgen um die Konjunktur weiter. Gestern schon war dann im Handelsverlauf letztendlich das Erschrecken über den Konjunktur-Pessimismus der EZB größer ...

