FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat nun auch in der EU einen Zulassungsantrag für Darolutamid zur Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs eingereicht. Das Mittel habe in einer Studie eine signifikante metastasenfreie Lebensverlängerung in Verbindung mit einer Androgendeprivationstherapie gezeigt, teilte Bayer mit. Der Pharmakonzern hatte für das Mittel auch in den USA und Japan bereits Zulassungsanträge gestellt.

"Prostatakrebs verursacht in diesem frühen Stadium üblicherweise keine Symptome. Deshalb ist es wichtig, über Behandlungsoptionen zu verfügen, die das Auftreten von Metastasen hinauszögern und dabei wenig störende Nebenwirkungen haben, so dass die betroffenen Männer ihren gewohnten Alltag fortsetzen können", sagte Scott Z. Fields, Leiter der onkologischen Entwicklung in der Division Pharmaceuticals der Bayer AG.

Der Wirkstoff wird gemeinsam von Bayer und Orion Corp, einem weltweit tätigen und in Finnland ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen, entwickelt.

March 08, 2019

