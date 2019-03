FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat eine erweiterte Zulassung für sein Krebsmittel Tecentriq erhalten. Das Medikament dürfe nun auch in Kombination mit Avastin und Chemotherapie als Erstbehandlung bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs verschrieben werden, teilte Roche mit. Bei betroffenen Patienten habe dies eine signifikante Erhöhung der Überlebenszeit gezeigt. Das Mittel hat bereits eine Zulassung in der Zweitlinientherapie in den USA, Europa und weiteren Ländern.

