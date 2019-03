Dank der letztjährigen Dürre in Deutschland verzeichnete der Bioenergie-Hersteller Verbio das beste Halbjahr der Konzernhistorie. Zudem gewinnt die Expansion an Fahrt. Ob das Geschäft weiter brummt, welche Chancen es in Übersee gibt und ob neuartige Technologien wie Power-to-Gas auch für Verbio interessant sind, erklärt CEO Claus Sauter im Interview mit DER AKTIONÄR.

Den vollständigen Artikel lesen ...