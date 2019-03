In Zeiten steigender DAX-Notierungen blicken Anleger eher auf offensivere Sektoren und daher verwundert es kaum, dass die Aktie des Energieriesen RWE, eine eher devensivere Aktie, in den letzten Wochen eine kleine Verschnaufpause einlegte. Der Grund für die kurze Abwärtsphase war das Erreichen des Jahreshochs aus dem Vorjahr. Dass dieses Ereignis zu etwas Druck nach unten führen könnte, hatten wir bereits in unserer letzten Analyse erwähnt.

