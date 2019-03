Der Handelsstreit rückt etwas in den Hintergrund. Schwache Konjunkturdaten belasten die Börse, dazu der starke Dollar. Die US-Indizes sind vorerst an wichtigen Barrieren abgeprallt. Von der Vola gab es deutliche Verkaufssignale. Wir stellen daher Reverse-Bonus Zertifikate vor. Beim DAX schauen Sie sich gerne den Reverse-Bonus GM82VH an. Diese Produkte kehren den Bonus-Mechanismus um - man profitiert also von ...

