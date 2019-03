Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen und einem Ausblick von 62 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das laufende Jahr sei eines der Investitionen, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die zusätzlichen Ausgaben in diesem Jahr auch in den Folgejahren nötig seien, um ein gutes Wachstum zu erzielen, oder ob es sich um eine einmalige Maßnahme handelt./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 01:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-08/08:38

ISIN: DE0005501357