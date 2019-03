Village Farms ist mit einer Börsenbewertung von 700 Millionen kanadische Dollar nur einen Bruchteil so hoch bewertet wie die Cannabis-Riesen Canopy Growth, Aurora oder Aphria. Village Farms ist seit 30 Jahren auf den Anbau von Obst und Gemüse spezialisiert. In Zukunft will Vorstand Michael DeGiglio das Portfolio ausbauen. In Zukunft werden die Kanadier auch Cannabis anbauen. Ein Joint Venture mit Emerald Health besteht bereits. Ziel von Village Farms ist, im Jahr 2019 knapp 50.000 Kilogramm Cannabis herzustellen. Langfristig will DeGiglio sogar die Kapazitäten auf 300.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr ausbauen. Ehrgeizige Pläne!

