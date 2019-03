Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er halte die Aktie des Medienkonzerns für unterbewertet, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber so bleiben, so lange konjunkturelle Frühindikatoren sich nicht verbesserten./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 20:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770