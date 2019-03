Die US-Bank JPMorgan hat Lloyds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Pence belassen. Die britischen Banken hätten im vergangenen Jahr ihre Kapitalausschüttungen gesteigert, was sich fortsetzen sollte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Kapitalgenerierung sieht er seinen "Top Pick" Lloyds ganz vorn, gefolgt von den Konkurrenten RBS, Barclays, Standard Chartered und HSBC./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-08/08:45

ISIN: GB0008706128