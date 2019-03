FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter in Rally-Laune zeigen sich am Freitagmorgen die Terminkontrakte der deutschen Bundesanleihen. Auf der ganzen Zinskurve geht es mit den Futures nach oben. Die EZB-Prognosen vom Vortag hätten eindeutig für länger niedrige Zinsen als bisher erwartet gesprochen. Entsprechend werde in den Rentenmarkt umgeschichtet.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 164,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,69 Prozent und das Tagestief bei 164,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.000 Kontrakte. Bei den langlaufenden Buxl-Futures geht es noch deutlicher nach oben um 34 Ticks auf 185,64 Prozent. Der kurzlaufende Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,64 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 02:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.