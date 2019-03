Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-08 / 08:30 *artnet veröffentlicht Kunstmarkt-Report für das Frühjahr 2019* _Zweite Ausgabe des "artnet Intelligence Report" mit Marktanalysen renommierter Kulturjournalisten_ Berlin/New York, 8. März 2019-Die Berliner artnet AG, führender Anbieter von Marktdaten für den internationalen Kunstmarkt, hat die zweite Ausgabe des _artnet Intelligence Rep_o_rt_ veröffentlicht, eine umfassende Analyse aktueller Trends im Kunstmarkt. "Der _artnet Intelligence Report_ geht der Tatsache auf den Grund, dass Kunst immer in Beziehung zu Handel, Politik, oder Wirtschaft steht, auch wenn wir das gerne anders sehen würden", erläutern die beiden Herausgeber des Berichts, Julia Halperin, die geschäftsführende Redakteurin von artnet News, und Andrew Goldstein, der Chefredakteur des Kunst-Nachrichtendienstes. "Kunst reflektiert die Wirtschaft und die Welt. Jedes geopolitische Ereignis, jede kulturelle Verschiebung wie auch Wahlen haben einen Dominoeffekt auf unsere Branche." artnet News ist der führende Online-Nachrichtendienst für den internationalen Kunstmarkt und bietet Lesern rund um die Uhr aktuelle Meldungen, Hintergrundberichte und Kommentare zu Ereignissen, Trends und Personen, die den Markt bewegen. Der _artnet Intelligence Report_ wurde in enger Zusammenarbeit mit Analysten der artnet Price Database erstellt. Die artnet Price Database ist eine Online-Datenbank für Auktionsergebnisse und das weltweit renommierteste Archiv dieser Art. Sowohl private Sammler als auch Kunstmarktspezialisten, darunter Auktionshäuser, Galerien oder Versicherer, nutzen die Datenbank, um den Marktwert von Kunstwerken zu recherchieren und zu bestimmen. Der _artnet Intelligence Report_ bietet Lesern aufgrund dieser unvergleichbaren Datenquelle einzigartige Erkenntnisse zum aktuellen Kunstgeschäft. Der englischsprachige Bericht setzt sich von herkömmlichen Marktanalysen ab und macht komplexe Daten mit ausdrucksstarken Infografiken einfach verständlich. Zu den Mitarbeitern der Frühjahrsausgabe 2019 gehören die renommierten Journalisten Eileen Kinsella, Tim Schneider sowie Melanie Gerlis, die alle für artnet News schreiben. Die Autoren beschäftigen sich u.a. mit den treibenden Kräften hinter der wachsenden Popularität des Street-Art-Künstlers KAWS, mit der Entwicklung von Kunstpreisen während einer Rezession und den kommenden Stars auf der diesjährigen Biennale von Venedig. Die Autoren des _artnet Intelligence Report_ analysieren außerdem die Marktentwicklung von Künstlern über mehrere Kunstsparten hinweg und wagen Prognosen, wer im Jahr 2019 vor dem Durchbruch stehen könnte. Das macht den _artnet Intelligence Report_ zu einer unentbehrlichen Lektüre für Sammler auf der in dieser Woche stattfindenden New Yorker Kunstmesse Armory Show und darüber hinaus. Der _artnet Intelligence Report_ kann unter www.artnet.com/artnet-intelligence-report [1] kostenlos heruntergeladen werden. Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: press@artnet.com *Über artnet* artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 12,5 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Die Auktionsplattform artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: artnet AG Schlagwort(e): Kultur 2019-03-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 785421 2019-03-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1c3c6d8dab31d0c7c4f062cbfb7e3af6&application_id=785421&site_id=vwd&application_name=news

