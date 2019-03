Zürich (ots) - Die 15 Regionalbanken der Clientis Gruppe haben im

Geschäftsjahr 2018 den Betriebserfolg gesteigert und gleichzeitig die

Kosten gesenkt. Massgeblich zum geringeren Aufwand hat der

IT-Providerwechsel beigetragen. Die Bilanzsumme überschritt die

Schwelle von 15 Milliarden Franken. 2019 stehen wiederum bedeutende

Neuerungen an, unter anderem ein weiterentwickelter Markenauftritt

und digitale Innovationen.



«Das Jahr 2018 ist für unsere Gruppe erfreulich verlaufen»,

erklärte Andreas Buri, CEO der Clientis AG, dem gemeinsamen

Kompetenz- und Dienstleistungszentrum. «Die Clientis Banken erhöhten

ihre operative Effizienz weiter.»



Das Zinsengeschäft, aus dem die Clientis Banken mehr als drei

Viertel ihres Ertrags generieren, hat sich weiter positiv entwickelt.

Der Brutto-Zinserfolg konnte um 1,6% auf CHF 165 Mio. gesteigert

werden, und der Netto-Zinserfolg um 0,9% auf CHF 170 Mio. Der gesamte

Betriebserfolg (Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft) nahm um

1,4% auf CHF 219 Mio. zu. Gleichzeitig haben die Banken ihre Kosten

im Griff: Sie konnten sowohl beim Personalaufwand (-0,7%) als auch

beim Sachaufwand (-9,1%) sparen, wobei beim Sachaufwand die um CHF 6

Mio. tieferen IT-Kosten nach dem Providerwechsel per Anfang 2018 zu

Buche schlagen. Gesamthaft sank der Geschäftsaufwand um 4,2% auf CHF

124 Mio. Die Clientis Banken beschäftigten Ende Jahr an den 68

Standorten 624 Mitarbeitende in 512 Vollzeitstellen, was einem Plus

von vier Vollzeitstellen entspricht.



Weil der Sondereffekt der Rückzahlung aus dem RBA-Hilfsfonds

(Vorjahr: CHF 12 Mio.) wegfällt, nahm der Konzerngewinn wie erwartet

um 10% auf CHF 63,4 Mio. ab. Ohne diesen Sondereffekt zeigt das

operative Ergebnis (Geschäftserfolg) gegenüber dem Vorjahr erneut

eine Steigerung um 9,4% bzw. CHF 6,6 Mio. auf CHF 77,0 Mio.

Entsprechend verbesserte sich die Cost/Income Ratio um weitere 3,7

Prozentpunkte auf 57,9%.



Risikoarmes Kreditportfolio



Die Bilanzsumme wuchs 2018 um 5,0% auf CHF 15,3 Mrd. an. In ihrem

Kerngeschäft, den Hypothekarfinanzierungen, wuchsen die Clientis

Banken um 4,4% und damit stärker als der Gesamtmarkt - dies trotz

unverändert konservativer Finanzierungsgrundsätze. Ende Jahr waren

Hypotheken von CHF 12,4 Mrd. ausstehend. Die gesamten Ausleihungen an

die Kunden nahmen um 4,2% auf CHF 13,0 Mrd. zu. Das Kreditportfolio

ist nach wie vor risikoarm, sind doch unverändert 96% der

Ausleihungen hypothekarisch gedeckt. Die effektiven Kreditverluste

blieben mit 0,3 Promille der Ausleihungen marginal.



Im Branchenvergleich hohe 84% der Ausleihungen an die Kunden sind

durch Kundengelder gedeckt, wobei sich die Quote weiter leicht

verbesserte. Den Clientis Banken flossen 2018 trotz der tiefen

Sparzinsen neue Kundengelder von netto CHF 481 Mio. zu; der Bestand

wuchs um 4,6% auf CHF 10,9 Mrd. an.



Klar übertroffene Eigenmittel-Anforderungen



Die starke Eigenkapitalbasis konnte erneut verbessert werden, und

zwar um 4,1% auf CHF 1,37 Mrd. Die Gesamteigenmittelquote wurde

weiter auf 19,2% (Vorjahr 19,0%) gesteigert. Sie übertrifft damit die

gesetzliche Anforderung von 12,3% um mehr als die Hälfte.



Positives Fazit zu IT-Grossprojekt



Seit Anfang 2018 ist die Inventx AG neuer Provider für die

umfangreiche und komplexe Banken-Informatik. «Die Bilanz fällt für

alle drei Schlüsselbereiche - Termine, Qualität und Kosten - sehr

positiv aus», stellt Andreas Buri erfreut fest. Dem Providerwechsel

der 15 Clientis Banken hatten sich 10 weitere Regionalbanken

angeschlossen. Er führt bei allen Instituten zu deutlich tieferen

IT-Betriebskosten.



Bestes Rating bestätigt



Die Rating-Agentur Moody's bestätigte im Januar 2019 die Bewertung

«A1» für die langfristige Schuldner-qualität, die Höchstnote «Prime

1» für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie den Ausblick mit

«stabil» - dies auch nach dem per Ende 2019 angekündigten Austritt

der Clientis Zürcher Regionalbank aus der Gruppe. Das Rating bleibt

damit auf dem für die Gruppe höchsten Niveau seit der ersten

Bewertung von 2005.



Weiterer Ausbau der Digitalisierung



Die Clientis Banken treiben die Digitalisierung weiter konsequent

voran. So wurde 2018 die innovative App «Clientis ImmoSnap» lanciert,

mit der Kunden den Wert einer Immobilie selbst schätzen können.

Ferner gab es einen neuen, benutzerfreundlichen e-Banking-Auftritt.

Im Februar 2019 folgte für die Banken ein moderner Internetauftritt.

Im laufenden Jahr stehen unter anderem ein zusätzliches neues, ins

Internet integriertes Kundenportal sowie die Einführung von

Online-Hypothekenverlängerungen an. Zur internen Effizienzsteigerung

werden unter anderem Kreditprozesse digitalisiert und ein

elektronisches Kreditdossier aufgebaut. Ferner werden die

Unterschriften in den Kundenzonen digitalisiert.



Vor neuem Marktauftritt



Die Clientis Banken werden ab Juli 2019 mit einer

weiterentwickelten Marke auftreten - frischer, prägnanter und klarer.

Die markantesten Anpassungen betreffen farbige statt wie bisher

schwarz/weisse Bilder sowie eine moderne, besser lesbare Schrift. In

der Kommunikation werden die Stärken der Clientis Banken

hervorgehoben, die mit ihrer Agilität und Nähe Entscheidungen rasch

und vor Ort treffen.



Gewinn 2019 aus operativem Geschäft halten



Ökonomen prognostizieren für 2019 ein deutlich abgeschwächtes

Wachstum in der Schweiz. Für Regionalbanken mit ihrem Kerngeschäft

Immobilienfinanzierungen besonders wichtig sind die Entwicklung des

Zinsniveaus und die Aussichten im Baugewerbe. Die Clientis Gruppe

geht davon aus, dass sich das Zinsniveau weiterhin auf dem sehr

tiefen Niveau halten wird. Während sich die Bautätigkeit in Teilen

der Schweiz verlangsamt, wird damit gerechnet, dass sie sich in den

Clientis Marktgebieten im Rahmen des Vorjahres bewegen wird. Die

Clientis Banken dürften dank des grossen Kundenvertrauens auch 2019

zusätzliche Geschäftsvolumen gewinnen. Entsprechend sollten sie den

Erfolg aus dem operativen Geschäft auf dem bisherigen Niveau halten

können.



Dokumentation der Jahresmedienkonferenz ab 08.03.2019, 10.30 Uhr:

https://clientis.ch/de/content/medien/mediendokumentationen



