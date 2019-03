Die Aktionäre des französischen Augenoptik-Konzerns EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) erhalten für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 2,04 Euro. Die Hauptversammlung findet am 16. Mai 2019 in Paris statt. Es ist die erste Dividendenzahlung des neu formierten Konzerns. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre von Essilor eine Ausschüttung in Höhe von 1,53 Euro. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe ...

