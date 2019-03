Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Modehändler steche mit der Fähigkeit aus der Branche heraus, dank zusätzlicher wertschöpfender Dienstleistungen seine Plattform über sein Kerngeschäft hinaus zu monetarisieren, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese könnten die Margen binnen zehn Jahren auf über sieben Prozent treiben./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 18:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-08/09:15

ISIN: DE000ZAL1111