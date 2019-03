Es wird wieder umgemütlicher an den Börsen. Die EZB schickte gestern den DAX auf Talfahrt. Und auch aus Übersee gibt es keine guten Nachrichten. Sowohl in den USA als auch in Asien waren die Börsen unter Druck.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Vonovia, die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.