Die Hannover Rück beglückt ihre Aktionäre mit einer Ausschüttung in einer Höhe von 3,75 (3,50) Euro plus einer Sonderdividende von 1,50 Euro. Das ist sehr ordentlich und verlockend, zumal die Börse kürzlich noch enttäuscht wegen der Aussicht auf eine Dividende "nur" auf Vorjahresniveau war. Charttechnisch gibt es allerdings einen Wermutstropfen, obwohl sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...