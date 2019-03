Schwache Daten aus China und Deutschland haben die Konjunkturängste der Finanzmarktakteure am Freitag weiter verstärkt. Der Dax knüpfte am Morgen an seine Vortagesverluste an und rutschte in den ersten Handelsminuten um 0,74 Prozent auf 11 432,14 Punkte ab. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gab um 0,69 Prozent auf 24 271,54 Zähler nach. Ähnlich stark abwärts ging es auch in Europa, wo der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,61 Prozent fiel.

Zuvor waren bereits in Asien die Aktienmärkte deutlich unter Druck geraten. In China waren angesichts des Handelskrieges mit den USA die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Februar um mehr als ein Fünftel gefallen. Zudem verzeichnete die deutsche Industrie im Januar einen überraschend starken Dämpfer beim Auftragseingang.

Dies sei zusätzliches Öl ins Feuer der Konjunktursorgen, erläuterte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader. Am Donnerstag hatte bereits die Europäische Zentralbank (EZB) die Kurse an den Börsen gen Süden geschickt, weil sie ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone senkte. Die Blicke richten sich nun auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht in den USA am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit. Auch dieser wird auf Anzeichen einer möglichen Konjunkturschwäche abgeklopft werden./tav/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0061 2019-03-08/09:18