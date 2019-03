Ohne unsere elektronischen Helfer könnten wir heute nicht mehr bestehen: Die Elektronik hat sich beginnend mit dem Smartphone als Wecker am Morgen bis hin zum Fernseher am Abend unentbehrlich gemacht. Kein Wunder also, wenn Analysten davon ausgehen, dass die Elektronikindustrie mit einem Gesamtumsatz von 2,032 Mrd. Dollar (2017) nach der Chemieindustrie die zweitgrößte der Welt ist.

Unterteilt in Segmente bildet die C-Gruppe (Computer, Communication und Consumer) mit 60 Prozent (1,190 Mrd. Dollar in 2017) den größten Anteil der Elektronikindustrie. In der Herstellung profitieren die europäischen Leiterplattenhersteller kaum davon, denn die Musik spielt unangefochten in Asien. Doch die Analysten tun sich zunehmend schwerer, die Segmente sauber zu trennen, berichtet Michael Gasch, Geschäftsführer von Data4PCB: "Bestes Beispiel ist hier das Smartphone: Ist es ein Computer, ein Consumer oder letztlich ein Communication Device? Die Grenzen verschwimmen hier zusehends."

Goldgrube 5G

Rund ein Fünftel der weltweiten Elektronikproduktion wird durch das Marktsegment Communication bestritten. Darunter fallen mobile und ortsfeste Geräte und deren Infrastruktur. Gerade die mobilen Geräte treiben die Nachfrage nach starrflexiblen und flexiblen Substraten an. Beherbergte ein iPhone 7 lediglich eine starrflexible und 14 flexible Platinen, so benötigt das jetzige Modell iPhone X bereits acht starrflexible und 15 flexible Platinen. Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G, der aller Voraussicht nach ab 2020 installiert werden wird, wird sich der Hunger nach mobilen Geräten und auch nach fortschreitender "smarter" Digitalisierung noch weiter vergrößern.

Als Nachfolgestandard von LTE verspricht 5G eine deutlich höhere Bandbreite, als sie bisherige Netze auffahren können. Konkret: ultrakurze Latenzzeiten von unter 1 ms, Spitzenübertragungsraten von 10 Gbit/s oder höher, weltweit verfügbare, robuste Funkverbindungen bei drastisch geringerem Stromverbrauch kombiniert mit der Möglichkeit, die Position der Objekte ...

