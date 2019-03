Am Aktienmarkt bleibt die Stimmung zum Wochenschluss gedrückt: Der Dax startete mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 11.428 Punkte in den Handel, nachdem er bereits am Donnerstag Federn lassen musste. Anleger sehen Experten zufolge vor allem die düsteren Wirtschaftsaussichten der Europäischen Zentralbank (EZB) skeptisch.

