Die Volatilität lässt uns auch 2019 nicht im Stich. Der VDAX knapp über 14 war ein perfektes Verkaufssignal. An unsere Abonnenten ging am Mittwoch vor dem Börsenstart eine Put-Empfehlung raus. Am Donnerstag haben wir schon 50 Prozent der Gewinne eingestrichen. Hier geht's zum Newsletter. "Liebe Freunde von Feingold Research, Daniel gefällt angesichts eines VDAX-New unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...