Von Carlo Martuscelli

BARCELONA (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Glaxosmithkline hat positive Resultate in zwei klinischen Phase 3-Studien zur Behandlung von HIV vermeldet. In den Studien sei eine einmal im Monat stattfindende Behandlung mit zwei Medikamenten untersucht worden. Hierdurch könnten die Belastungen für Patienten verringert werden, die sich bisher einer täglichen Behandlung unterziehen mussten, so das britische Unternehmen.

Die Studien hätten gezeigt, dass eine Kombination von Cabotegravir und Rilpivirin genauso effektiv gewesen sei, wie eine standardmäßige tägliche Behandlung mit drei Medikamenten. Beide Studien - Atlas und Flair - hätten ihre primären Studienziele erreicht, so Glaxo.

Cabotegravir und Rilpivirin werden von der auf HIV fokussierten Glaxo-Tochtergesellschaft Viiv bzw. Janssen Pharmaceutical, einem Tochterunternehmen von Johnson & Johnson, entwickelt.

Eine mögliche Genehmigung der einmal im Monat stattfinden Behandlung dürfte dazu beitragen, den Patienten das Leben mit der Krankheit zu erleichtern.

Der Konzern beabsichtigt, die Studiendaten für künftige Zulassungsanträge zu verwenden. Zudem werde in einer weiteren Studie untersucht, welche Wirkungen sich durch eine Einnahme in einem Zweimonatszyklus ergeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 03:21 ET (08:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.