NanoFocus AG zum vierten Mal in Folge unter den deutschen Innovatoren (brand eins Magazin)

Oberhausen, den 08.03.2019 - Bereits das vierte Jahr in Folge hat das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" die innovativsten deutschen Unternehmen gesucht. Und zum vierten Mal hat es die Nanofocus AG in das Ranking geschafft. Der Anbieter technologisch führender 3D-High-End-Oberflächenmesssysteme aus Oberhausen wurde als eines der innovativsten Unternehmen im Bereich Elektronik & Elektro-, Automatisierungs- und Messtechnik ausgezeichnet.

Für den Report hat "brand eins" zusammen mit Statista über 20.000 Expertenurteile ausgewertet und die in Sachen Innovationskraft besten Unternehmen aus 20 Branchen nominiert. 192 sehr große, 98 große und 252 kleine und mittelständische Unternehmen haben es auf die Liste der Innovatoren 2019 geschafft. Sie zeichnen sich durch besondere Exzellenz bei Produkt oder Dienstleistung, bei Prozessen oder Unternehmenskultur aus.

"Als Mittelständler erneut dabei zu sein, ist nicht selbstverständlich. Daher freuen wir uns über die Auszeichnung. Sie soll jedoch auch Ansporn sein", sagt Michael Trunkhardt, Vorstandsvorsitzender der NanoFocus AG. "Es ist unser Ziel, künftig Innovationen wie beispielsweise in den Bereichen Elektromobilität, Mikroelektronik und Medizintechnik besser betriebswirtschaftlich zu nutzen. Nur so ist nachhaltiger Erfolg möglich."

Über die NanoFocus AG:
Die NanoFocus Gruppe (ISIN: DE0005400667) entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt.