Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 19 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsmodell des Mobilfunkanbieters stehe nach Ansicht der Märkte vor Herausforderungen, doch die Geschäfte im vergangenen Jahr sollten mehr oder weniger stabil geblieben sein, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er revidierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und deutlicher für den freien Barmittelzufluss nach unten. Mit Blick auf die Fusionspläne der Schweizer Beteiligung Sunrise mit UPC merkte Ghazi an, dass der Deal am Widerstand von Freeenet scheitern oder neu verhandelt werden könnte - beides wäre im Vergleich zum Status quo vorteilhaft für Freenet./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-08/10:04

ISIN: DE000A0Z2ZZ5