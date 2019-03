London (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Marktreaktionen auf die zurückhaltendere Politik der Europäischen Zentralbank und insbesondere auf die Ankündigung einer weiteren TLTRO-Runde blieben eher enttäuschend, so David Riley, Chief Investment Strategist, BlueBay Asset Management.Die Anleger scheinen sich stärker auf die deutliche, aber realistische Herabstufung der EZB-Prognose für das Wachstum in der Eurozone im Jahr 2019 zu konzentrieren, die auf 1,1 Prozent im Vergleich zur Dezember-Prognose von 1,7 Prozent zurückgenommen worden sei, wobei das Risiko einer weiteren Verschlechterung bestehe. Anleger scheinen zu befürchten, dass die EZB, obwohl Präsident Draghi von "Optionen" spreche, nur über begrenzte Mittel verfüge, um den Abwärtsrisiken zu begegnen, während die Eurozone gleichzeitig nicht in der Lage zu sein scheine, eine gemeinsame fiskalische Antwort zu geben. ...

