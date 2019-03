Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 75 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er erwarte für den Chemiekonzern ein Wachstum von einem Prozent in diesem Jahr und bewege sich damit im Rahmen der Schätzungen, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dividendenrendite von rund fünf Prozent deute darauf hin, dass die Bewertung dabei sei, einen Boden zu finden./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-03-08/10:33

ISIN: DE000BASF111