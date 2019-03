Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sunrise Communications mit Blick auf die angestrebte Fusion mit UPC von 81 auf 85 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der größte Sunrise-Aktionär Freenet und die Mehrheit der Investoren, mit denen er gesprochen habe, sähen in dem Zusammenschluss mehr Risiken als Chancen für Sunrise, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Deal könnte am Widerstand von Freeenet scheitern oder zu besseren Konditionen für Sunrise neu verhandelt werden. Das Abwärtspotenzial der Sunrise-Aktie erscheine derzeit aber begrenzt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-08/10:35

ISIN: CH0267291224