Merck-Calls nach positiven Zahlen mit 72%-Chance

In dem vom Pharma- und Chemiekonzern Merck als Übergangsjahr bezeichneten Jahr 2018 konnte das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld ein solides Ergebnis erzielen und die selbst definierten Ziele erreichen. Dem durch negative Währungseffekte entstandenen Rückgang des bereinigten EBITDA um 10,5 Prozent steht ein Umsatzplus von 6,1 Prozent, sowie ein Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber. Diese Faktoren und die Bestätigung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr und die bekräftigen Halte- und Kaufempfehlungen für die Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) wurden von den Börsianern positiv aufgenommen, da sich die Aktie im frühen Handel des 8.3.19 mit einem Kursplus von einem Prozent gegen den schwachen Gesamtmarkt behaupten konnte.

Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 97,70 Euro ausweiten (dort notierte sie zuletzt am 20.2.19), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 17.5.19, BV 0,1, ISIN: DE000DDV14L7, wurde beim Aktienkurs von 94,46 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro gehandelt.

Kann sich die Merck-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 97,70 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,00 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UY2MDC6, wurde beim Aktienkurs von 94,46 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Gelingt der Merck-Aktie in den nächsten Wochen der Sprung auf die Marke von 97,70 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,67 Euro (+72 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,369 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,369 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX6R1H9, wurde beim Aktienkurs von 94,46 Euro mit 0,63 - 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Merck-Aktie auf 97,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,93 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de