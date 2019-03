Unterföhring (ots) - Oh, wie ist das schön, oh wie ist das schön...! Mit hervorragenden 21,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.) glänzt "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstagabend auf ProSieben. Das ist der beste Wert seit sechs Jahren für GNTM. Im Anschluss punktete das Magazin "red." mit sehr guten 15,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit einem sehr starken Tagesmarktanteil von 14,2 Prozent (Z. 14-49 J.) ist ProSieben klarer Marktführer am Donnerstag.



Folge verpasst? GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



