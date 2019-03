Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Entscheidungen und die Aussagen von Präsident Draghi haben die hohen Markterwartungen erfüllt und den Rentenmarkt gestützt, so die Analysten der Helaba.Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) (Juni-Kontrakt) sei es gelungen, ein neues Kontrakthoch bei 164,67 zu markieren. Das technische Bild helle sich auf, sodass weitere Gewinne nicht auszuschließen seien. So sei es auch gelungen, die Unterstützungslinie des Aufwärtstrends zu überwinden und in diesen zurückzukehren. Diese liege heute bei 164,20 und stelle die erste Haltemarke dar. Weitere Unterstützungen würden die Analysten bei 163,65 lokalisieren, hier liege die 21-Tagelinie, und um 163,00 sowie im Bereich von 162,42/52. Die Trading-Range liege zwischen 164,20 und 165,00. ...

