Die Schweizer Großbank UBS hat die Sixt-Stammaktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sixt sei die Nummer eins der deutschen Autovermieter und verfüge in Europa und den USA über Marktanteile von 30 beziehungsweise 17 Prozent, lobte Analystin Sabrina Reeh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Stammaktie in den vergangenen zwei Jahren aber um mehr als 70 Prozent gestiegen sei und aktuell rund 30 Prozent über der Vorzugsaktie notiere, sei keine Kaufempfehlung angemessen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-08/11:17

ISIN: DE0007231326