Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der deutsche Mobilfunkmarkt stehe angesichts seiner zunehmenden Fragmentierung vor Unsicherheiten, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen wäre auch die Telekom nicht immun, doch sie wachse vor allem dank der US-Mobilfunktochter T-Mobile US schneller als die Branche. Deren operativer Ergebnisausblick (Ebitda) erscheine konservativ./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-03-08/11:21

ISIN: DE0005557508