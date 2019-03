Der Goldpreis konsolidiert, der Silberpreis konsolidiert - all das verläuft nach Plan. Die technischen Indikatoren haben sich abgekühlt.



Die COT-Daten wirken alles andere als bedrohlich. "Wir sehen eine gesunde Konsolidierung", sagt Markus Bußler. Wer ein wenig antizyklisch denke, der könne durchaus über Käufe nachdenken. Bei Gold hat zwar die runde Marke von 1.300 Dollar keinen Halt geboten. Doch im Bereich der weitaus wichtigeren Unterstützung bei 1.280 Dollar ist der kurzfristige Abwärtstrend zum Erliegen gekommen. Die Unterstützungszone reicht aktuell hinab bis zur 200-Tage-Linie im Bereich von 1.250 Dollar. "Das Setup ist ziemlich klar", meint Markus Bußler. Alles dreht sich um die Marke von 1.366 Dollar. Gelingt es den Bullen dieses Hoch, das noch aus dem Sommer 2016 datiert, zu überwinden, dann würde sich das Blatt deutlich zu Gunsten der Bullen drehen. "Silber hat ein klares Setup" Auch auf Silber geht Bußler in der Sendung ein. Viele Analysten sähen Silber als schwach an. Deshalb könne auch der Ausbruch bei Gold nicht gelingen. "Ja, Silber ist verglichen mit Gold vergleichsweise schwach", sagt Bußler. Aber Silber biete auch ein klares Setup. Hier geht es darum, dass die Marke von 16,50 Dollar überwunden wird. Dann dürfte auch Silber wieder deutlicher nach oben drehen. Die aktuelle Konsolidierung biete eine gute Gelegenheit, einzusteigen. Positionen könnten relativ leicht mit einem Stopp knapp unter 14,50 Dollar abgesichert werden. Auch bei Goldfolio werde deshalb im Bereich Silber aufgestockt. Im Rahmen der Einzelaktien wirft Bußler einen kurzen Blick auf den Übernahmepoker zwischen Barrick Gold und Newmont Mining. Außerdem geht es um Endeavour Mining. Das Unternehmen hat starke Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt und auch 2019 dürfte weiter im Zeichen von Wachstum stehen. Anhand von K92 erläutert er zudem, welche Herausforderungen Anleger im Minenbereich vor sich sehen.