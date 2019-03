Unterföhring (ots) - - Kommentator am Millerntor ist Toni Tomic



- Sky berichtet ab 12.30 Uhr live und zeigt das Derby wahlweise als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und im Rahmen der Original Sky Konferenz auf Sky Sport 2 HD



- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans auch in Sky Sportsbars sowie mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



- Erste Highlights des Spiels im Free-TV ab 19.30 Uhr bei "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga"



Am Sonntag ist es wieder so weit: am 25. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum zweiten Hamburger Derby der Saison. Neben der Vorherrschaft in der Stadt geht es für beide Klubs vor allem um den Aufstieg in die Bundesliga. Den HSV auf Platz zwei der Tabelle trennen dabei nur vier Punkte vom FC St. Pauli auf Rang vier. Nach dem 0:0 im Hinspiel wartet der HSV seit mittlerweile drei Aufeinandertreffen auf einen Sieg gegen den Lokalrivalen.



Sky berichtet anlässlich der Begegnung am Millerntor am Sonntag bereits ab 12.30 Uhr live und exklusiv, eine halbe Stunde früher als normalerweise. Das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird dieses Mal nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Sky Mikrofon ausgetragen. Die beiden Ex-Profis Sergej Barbarez und Ivan Klasnic werden das Duell ihrer ehemaligen Vereine als Co-Kommentatoren an der Seite von Toni Tomic begleiten. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Sky ein Fußballspiel mit drei Kommentatoren besetzt.



Der gebürtige Hamburger Ivan Klasnic war von 1997 bis 2001 für den FC St. Pauli aktiv und feierte dort 2001 den Bundesliga-Aufstieg. Sergej Barbarez absolvierte in sechs Jahren 174 Bundesliga-Spiele für den HSV, spielte mit den "Rothosen" noch in der UEFA Champions League und wurde dort 2001 Bundesliga-Torschützenkönig.



Eröffnet wird die Live-Übertragung am Sonntag um 12.30 Uhr von Moderator Hartmut von Kameke im Studio. Er moderiert ab 19.30 Uhr auch die Highlight-Sendung "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga", in der auf Sky Sport News HD die ersten Bilder des Lokalderbys im Free-TV gezeigt werden.



